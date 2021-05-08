Владимир Путин снова не стал поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. В сообщении на сайте Кремля, где говорится о поздравительных посланиях, разосланных от имени российского президента в страны СНГ, упоминаются «лидеры и граждане» Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и «народы Грузии и Украины» — это отмечает газета «Коммерсант».

Путин не поздравляет официальный Киев с 2014 года после крымских событий, а Тбилиси с 2009 после конфликта в Южной Осетии.