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14:32, 08 мая 2021

Владимир Путин снова не стал поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии

Владимир Путин снова не стал поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. В сообщении на сайте Кремля, где говорится о поздравительных посланиях, разосланных от имени российского президента в страны СНГ, упоминаются «лидеры и граждане» Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и «народы Грузии и Украины» — это отмечает газета «Коммерсант».
Путин не поздравляет официальный Киев с 2014 года после крымских событий, а Тбилиси с 2009 после конфликта в Южной Осетии.


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