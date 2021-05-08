Американское правительство при Дональде Трампе запросило данные о звонках журналистов The Washington Post. Речь идет о трех сотрудниках газеты, писавших о вмешательстве России в выборы. Об этом пишет само издание. Как утверждается, министерство юстиции получило информацию о телефонных разговорах журналистов с апреля по июль 2017 года. При этом доступ к электронной переписке ведомству так и не дали. На каком основании министерство запросило данные о звонках сотрудников The Washington Post не уточняется.

Спецпрокурор, расследовавший вмешательство России в выборы ранее не нашел доказательств сговора между Москвой и штабом Трампа.