Двое россиян в США признали вину в киберперступлениях. На скамье подсудимых также оказались по одному выходцу из Литвы и Эстонии. Как сообщается на сайте американского министерства юстиции, обвиняемые вступили в сговор с целю создания преступной организации. Они предоставляли клиентам услуги по якобы не подверженному хакерским атакам хостингу, по которому затем рассылались вредоносные программы. Они использовались для кибератак на граждан и финансовые организации.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Двоим вынесут приговор в июне, еще двоим – в июле и сентябре.