Глава чешского правительства просил европейские страны выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату. Местная газета «Молодой фронт» утверждает, что об этом Андрей Бабиш сказал накануне, на неформальном саммите лидеров стран ЕС в Португалии. Он призвал воспринимать нападение на одну из членов Евросоюза, как нападение на всех – премьер-министра Чехии цитирует агентство ТАСС.

Ранее Прага назвала Москву причастной к взрывам на военном складе в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов, которых сочла офицерами спецслужб.