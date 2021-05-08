Папа римский Франциск поддержал временную отмену патентов на вакцины против коронавируса. Пандемия стала причиной многих смертей, отметил понтифик, — поэтому человечеству требуется универсальный доступ к препаратам.

По словам Франциска, из глобального кризиса нельзя выйти прежними. Можно стать или хуже, или лучше.

Отмену патентов на производство вакцин от коронавируса ранее предложили страны Африки и Индия. Их поддержали порядка 60 государств, а также Всемирная организация здравоохранения. Сегодня этот вопрос обсудят главы государств и правительств европейских стран.