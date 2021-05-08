Почти 80% россиян, согласно опросу сервиса Rabota.ru, считают зарплаты чиновников слишком высокими. Участников исследования просили выбрать несколько профессий, чьи представители, по их мнению, получают завышенный доход.

В рейтинге профессий со слишком высокими, по мнению россиян, зарплатами чиновники опережают всех с большим отрывом. Как передает агентство РИА Новости, опрошенные считают, что справедливой зарплатой для этой категории госслужащих была бы сумма чуть менее 90 тысяч рублей в месяц. Следом по завышенности дохода для россиян идут топ-менеджеры – но их указало менее 40% респондентов. По их мнению, руководители компаний должны зарабатывать чуть более 100 тысяч рублей в месяц. Схожую зарплату опрошенные отвели юристам и финансистам, а также менеджерам по продажам. Попали в рейтинг также врачи – их назвали 4% опрошенных, а по 1% считают завышенными доходы инженеров и преподавателей. Также среди профессий со слишком высокими зарплатами упоминались артисты и спортсмены. Между тем в прошлом году средняя зарплата в России, по данным Росстата, превысила 50 тысяч рублей.

Предыдущий опрос сервиса Rabota.ru выявил, что россияне считают несправедливо низкими зарплаты учителей, врачей и ученых.