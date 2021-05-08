Суд оштрафовал «Первый канал» после показа сюжета СМИ, признанного иноагентом, без указания этого статуса. Соответствующий иск ранее подал «Роскомнадзор».

Телеканал получил штраф в тридцать тысяч рублей по административной статье о нарушении лицензионных требований в сфере вещания. Об этом сообщает интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы. Каких-либо других подробностей там не назвали.

Как ранее сообщало агентство РИА «Новости», «Роскомнадзор» требовал привлечь «Первый канал» к ответственности, потому что 11-ого марта в программе «Время покажет» был использован фрагмент материала американского телеканала «Настоящее время», признанного российскими властями СМИ-иностранным агентом. Проблема в том, что в эфире «Первого» это видео не сопровождалось необходимой маркировкой. На сайте телеканала этот фрагмент передачи был недоступен еще в начале апреля, а с учётной записи в youtube выпуск программы, о которой идёт речь, пропал полностью.

Будет ли «Первый канал» обжаловать штраф – пока не известно. Его представители это дело публично так и не комментировали.

Министерство юстиции внесло телеканал «Настоящее время» в реестр иностранных агентов еще в 2017-ом году. Отсутствие указания этого статуса может стоить СМИ до сорока тысяч рублей.