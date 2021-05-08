Вертолет Ingenuity впервые переместился на Марсе на новое место. В ходе пятого полета аппарат перелетел на 130 метров южнее, поднявшись на высоту в 10 метров и сделав цветные фотографии. Об этом сообщается на сайте НАСА. В ходе предыдущих испытаний он всегда возвращался на прежнее место. Специалисты считают, что в ближайшие недели смогут совершить еще несколько полетов. Их совершат так, чтобы не мешать исследовательской деятельности марсохода Perseverance. Ровер опустился на поверхность Красной планеты в феврале. Цель миссии – обнаружить следы возможного существования жизни на Марсе в далеком прошлом.