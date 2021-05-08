Число жертв перестрелки бразильских полицейских с преступниками выросло до 28. Среди жертв один офицер, остальные – подозреваемые в причастности к наркокартелю. Об этом сообщает новостной сайт G1. Пресс-секретарь полиции заверил, что все погибшие преступники находились в розыске за торговлю наркотиками. При этом некоторые семьи убитых утверждают, что их родственники стали случайными жертвами полицейской спецоперации.

Перестрелка произошла в метро Рио-де-Жанейро. По некоторым оценкам, случившееся стало крупнейшим массовым убийством за последние пять лет в стране.