На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за человека на путях. В телеграм-канале столичной подземки говорится, что из-за инцидента приостанавливалось движение поездов от станций «Текстильщики» до «Таганской». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Сейчас движение вводится в график.

Сообщается также, что пассажир выжил. Для его спасения службы метро отключали контактный рельс. По какой человек он оказался на путях – не уточняется.