Европейские союзники США попросили Вашингтон замедлить вывод войск из Афганистана. Это нужно, чтобы у партнеров по НАТО было больше времени для ухода из страны – пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В частности, издание утверждает, что Германия попросила США задержать процесс до 18 июля. В Белом доме пообещали удовлетворить просьбы союзников.

Вывод американских войск из Афганистана по плану администрации Джо Байдена должен был завершиться 11 сентября, однако позже военные сказали, что успеют сделать это до 4 июля.