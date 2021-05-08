Крупнейший американский оператор нефтепровода пожаловался на кибератаку. Компания Colonial Pipeline сообщила, что действия злоумышленников затронули ее IT-системы, из-за чего пришлось приостановить все операции. Заявление оператора приводит агентство Рейтер. В частности, компания закрыла все основные линии по производству бензина и других нефтепродуктов. Трубопровод Colonial Pipeline проходит по побережью Мексиканского залива. Его длинна почти 9 тысяч километров. Кто причастен к кибератаке пока не установлено.
2021-05-08T13:30:59+03:00
2021-05-08T13:30:59+03:00
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13:30, 08 мая 2021
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