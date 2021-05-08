Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о примирении с 9 из 12 клубов Суперлиги. Турнир был создан ведущими клубами континента в середине апреля и вызвал резкую критику футбольных чиновников.

К соглашению с УЕФА присоединились все английские клубы, которые намеревались участвовать в Суперлиге. Это «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Три других команды – испанский «Атлетико» и итальянские «Интер» и «Милан». В рамках договоренностей все клубы удержат 5% своих доходов от участия в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, совокупно они должны выделить 15 млн евро на развитие детского и массового футбола. УЕФА также потребовал от 9 команд разорвать все связи с Суперлигой, угрожая штрафом вплоть до 100 млн евро в случае возвращения к идее создания турнира.

Между тем реальные санкции могут грозить трем оставшимся в лиге клубам-основателям – испанским «Реалу» и «Барселоне» и итальянскому «Ювентусу». По данным некоторых западных СМИ, президент УЕФА Александер Чеферин намерен инициировать исключение этих команд из еврокубков на 2 года. Сами клубы уже выпустили заявление, где пожаловались на давление и угрозы со стороны футбольных чиновников, и сообщили о том, что будут настаивать на обсуждении вопроса создания Суперлиги.

12 клубов-основателей Суперлиги в качестве одной из главных целей называли стремление решить финансовые проблемы футбольной индустрии в целом. После угроз УЕФА исключить команды из еврокубков и противодействия национальных федераций 9 клубов вышли из Суперлиги уже через два дня.