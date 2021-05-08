Ушел из жизни один из известных высокопоставленных функционеров КПСС Егор Лигачев. С ним связано появление крылатой фразы «Борис, ты не прав!».

Бывший секретарь ЦК КПСС, бывший член Политбюро, человек, ответственный за идеологию на заре перестройки и неудачную антиалкогольную кампанию – несколько лет на политическом олимпе в Москве оказались для Егора Кузьмича, выходца из томского облисполкома довольно насыщенными. В столицу его перевел Юрий Андропов. Сам он поддерживал выдвижение на пост генерального секретаря Михаила Горбачева, хотя позже говорил, что считает это ошибкой. Лигачев же способствовал переводу в Москву и Бориса Ельцина, тогда еще руководителя Свердловского обкома. С ним же секретарь ЦК КПСС вступит и в публичную полемику в 1988 году. То выступление Лигачева привело к появлению крылатой фразы.

Вскоре уже в измененном виде, высказывание Лигачева пойдет в народ. Однако и его пребывание в руководстве окажется недолгим. В июле 1990-го его снимают со всех партийных постов и отправляют на пенсию. В конце прошлого года Егор Кузьмич отметил 100-летие. А недавно госпитализировали с пневмонией. Она стала причиной смерти, говорят в семье.

Родственники Лигачева говорят, что у него не было коронавируса.