В Евросоюзе считают, что отмена патентов на вакцины не решит проблему с дефицитом. Об этом в ходе неформального саммита, который в эти дни проходит в Португалии говорили главы Евросовета и Еврокомисии. Той же точки зрения придерживается и французский президент Эмманюль Макрон.

Ранее Макрон призвал США и Великобританию снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин. Он отметил, что сейчас мировому сообществу нужно проявить больше солидарности.

Отмену патентов на производство вакцин от коронавируса ранее предложили страны Африки и Индия. Их поддержали порядка 60 государств, а также Всемирная организация здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал страны приостановить патентную защиту на время пандемии.

Гебрейесус отметил, что каждую неделю в мире умирает около ста тысяч человек и вся планета, по его выражению, переживает вакцинный кризис. По данным ООН бедным странам достается меньше полпроцента от общей доли всех произведенных в мире вакцин. Сегодня вопрос отмены патентов обсудят главы государств и правительств европейских стран.