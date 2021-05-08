Положение о просветительской деятельности по некоторым оценкам набрало рекордное число негативных откликов на официальном портале правовой информации.

Против документа, вынесенного на общественное обсуждение, к этой минуте выступило почти 24 200 человек. Тех, кто его одобряет лишь 70. Люди реагируют на портале проектов нормативных правовых актов, где размещены предложения правительства об ужесточении регулирования просветительской деятельности. Политолог Екатерина Шульман у себя в фейсбуке отметила, что такого числа негативных оценок в истории портала ещё не было. Цитата: «Это абсолютный рекорд для тихого сайта regulation.gov.ru, на который раньше забредали только любители ведомственного нормотворчества и других редких извращений — а теперь набежали свирепые толпы просветителей, бесчисленных, как песок морской», — написала Шульман. Напомню, правительство предложило запретить организациям, признанным иностранными агентами, заниматься просветительской деятельностью в учреждениях образованиях или культуры – вне зависимости от их формы собственности. То же самое ждёт людей, которые не имеют как минимум двухлетнего опыта в образовательной сфере. Эксперты отмечают, что предложения правительства настолько размытые, что запретить заниматься просветительской деятельностью могут кому угодно.

Само понятие «просветительская деятельность» и необходимость её контроля государством закреплены законом, подписанном президентом Путиным в начале апреля.

Один из авторов положения, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Эху», что почти никто не понял суть нового проекта.

Алексей Чепа добавил, что необходимо провести разъяснения изменений в положение о просветительской деятельности.