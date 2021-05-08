Депутат Чепа: Суть положения о просветдеятельности – пресечь действия, которые несут антироссийскую информацию

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, суть положения о просветительской деятельности – пресечь действия, которые несут антироссийскую, искажающую исторические факты или нарушающую закон, информацию. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Многие напуганы, что это может сильно повлиять на их определенную коммерческую деятельность. На самом деле, это не так. Суть этого закона – пресечь определенные действия просветительского характера, которые несут антироссийскую, искажающую исторические факты или нарушающую закон различные статьи уголовного и административного кодекса, вот и все.

Были определенные в интернете интерпретации этого закона, на самом деле, это все не так, прочитайте закон, вы увидите, что этого нет», — сказал он.

Д.Чепа признал, что данный закон требует разъяснений и общественной дискуссии.

«Мы увидели, что это несет общественный резонанс, но не успели дать объяснения, дискуссии по этому закону, но они еще впереди, я думаю, ничего страшного нет», — отметил он.

А.Чепа также добавил, что необходимость данного закона вызвана тем, что «есть больше количество просветительских центров, которые не нацелены на то, чтобы поздравлять людей с праздником (Дня Победы), для того, чтобы помнить правду, которая существует в истории».

Положение о просветительской деятельности на портале нормативных правовых актов набрало уже несколько десятков тысяч дизлайков. Документ ранее вызвал широкий общественный резонанс и критику со стороны некоторых экспертов. Одобрили закон, как следует из данных госпортала, лишь около 70 пользователей.

Документ предполагает государственное регулирование отношений между преподавателем и организацией, проводящей мероприятие. Вне зависимости от его формата – семинары, лектории, круглые столы либо же создание видеолекций – человек должен заключить официальный договор с администрацией учреждения, следует из проекта. При этом предполагается, что лектор должен иметь среднее профессиональное или высшее образование и не быть судимым за преступления против безопасности государства. Некоммерческие организации, в свою очередь, не должны иметь задолженностей по налогам, а также быть включены в реестр иностранных агентов. На фоне принятия закона о просветительской деятельности и подготовки положения развернулась общественная кампания против его утверждения. Авторы инициативы утверждают, что появившиеся нормы нарушают статью Конституции о праве на свободный поиск и распространение информации.