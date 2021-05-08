Казахстан перенес торжества в честь Дня Победы на следующий год. Пресс-секретарь президента объяснил это серьезной эпидемиологической ситуацией в стране. Он отметил, что глава государства обратиться к гражданам с поздравлением, а всем ветеранам окажут материальную помощь. Годом ранее в республике также отказались от идеи провести 9 мая военный парад на фоне пандемии.