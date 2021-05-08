Казахстан перенес торжества в честь Дня Победы на следующий год. Пресс-секретарь президента объяснил это серьезной эпидемиологической ситуацией в стране. Он отметил, что глава государства обратиться к гражданам с поздравлением, а всем ветеранам окажут материальную помощь. Годом ранее в республике также отказались от идеи провести 9 мая военный парад на фоне пандемии.
2021-05-08T12:32:58+03:00
2021-05-08T12:46:55+03:00
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12:32, 08 мая 2021
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