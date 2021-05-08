В Москве при попытке помешать репетиции военного парада задержали четырех человек. Трое молодых людей и девушка накануне попытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. По его информации, среди задержанных есть несовершеннолетний. Уточняется, что перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части. Об их мотивах и что им вменяют пока ничего не известно.