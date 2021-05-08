Первый канал оштрафовали за показ сюжета СМИ-иностранного агент

Первый канал оштрафовали за показ сюжета СМИ-иностранного агента. Сумма денежного наказания составила 30 тысяч рублей, пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на базу данных суда. Иск еще в позапрошлом месяце подал Роскомнадзор. Претензии ведомства, как пишет сайт РБК, касались программы «Время покажет». В эфире использовался фрагмент сюжета телеканала «Настоящее время», внесенного в список СМИ-иноагентов.