В Триполи группа вооруженных людей атаковала отель, где располагается штаб-квартира ливийского резидентского совета

В Триполи группа вооруженных людей атаковала отель, где располагается штаб-квартира ливийского Президентского совета. Его глава Мухаммед аль-Манфи успел выбраться из здания через черный ход. Другие два члена совета также находятся в безопасности, передает телеканал «Аль-Арабия».

По информации вещателя за атакой стоят ливийские ополченцы. Ранее они требовали провести кадровые перестановки в органах власти. При этом местные СМИ утверждают, что нападавшим удалось похитить главу канцелярии Президентского совета.