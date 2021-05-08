Число пострадавших в результате столкновений в Восточном Иерусалиме превысило 200 человек. Такие данные приводит в фейсбуке Красный полумесяц. Организация развернула в районе ЧП полевой госпиталь. Большинство травм связаны с обстрелами резиновыми пулями. Все пострадавшие, о которых идет речь — палестинцы

Волнения вспыхнули в пятницу вечером сразу в двух районах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. Агентство РИА Новости отмечает, что на этом фоне уже больше недели не прекращаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.