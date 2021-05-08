В Индии за сутки зарегистрировали больше 4 тысяч умерших с коронавирусом. Это максимальное число для любой страны за все время пандемии. За прошедший день в стране в четвертый раз выявили более 400 тысяч новых зараженных. При этом, как отмечает агентство ТАСС, до конца марте этот показатель не превышал 20 тысяч, тогда правительство говорило о победе над эпидемией.

Больные коронавирусом в Индии испытывают острую нехватку кислорода и аппаратов ИВЛ, несмотря на оптимистичные заявления властей. Об этом сообщают многие родственники индийских заболевших.

Индийский штат Уттар-Прадеш, откуда поступают сообщения о дефиците, является самым густонаселенным в стране. Число жителей штата составляет около двухсот миллионов человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных – их более 21 миллиона, на 10 миллионов меньше, чем в США.