На Камчатке пропал вертолет Ми-8. Воздушное судно не выходит на связь уже несколько часов. По предварительным данным на борту находятся два человека – об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. Сейчас организованы поиски по маршруту вертолета. Спасатели выдвинулись в район сопок, где должен был пролетать Ми-8.