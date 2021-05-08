Американские военные смогли осуществить высадку на территорию Эстонии. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений военных США в Европе.

Силы численностью до 700 человек и боевая техника со снаряжением были доставлены в Эстонию прямиком из Северной Каролины. Десант высадился на аэродроме в центральной части страны примерно в полусотне километров от российской границы. Как сказали агентству «Интерфакс» в Главном штабе сил самообороны Эстонии, все проходило в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. Уже сегодня военнослужащих перевезут вертолетами на Центральный полигон, также в республику прилетит наблюдать за учениями американское командование в Европе. В ходе маневров планируют отрабатывать защиту Эстонии на случай кризисной ситуации, говорят в Таллине. Все это является частью крупнейших за 25 лет учений США в Старом Свете. Они пройдут в 16 европейских странах, в них будут задействованы около 30 тыс. военнослужащих.

Маневры проводятся на фоне обвинений в адрес России в нагнетании напряженности на границе с Украиной. В Москве обвинения отвергали.