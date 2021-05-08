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12:01, 08 мая 2021

Superjob: День Победы для россиян оказался важнее других праздников

День Победы для россиян оказался важнее других праздников. Это показал опрос, проведённый порталом Superjob.

Предпочтения россиян разделились между несколькими праздниками. И всё же День Победы оказался на первом месте. Его считают важнее остальных 95 процентов наших соотечественников, сообщает газета РБК. Подавляющее большинство из этого числа характеризует праздник однозначно положительно, отмечает издание. Всего лишь на процент меньше участников опроса назвали Новый год самым главным праздником. Немного позади День рождения, за ним идут 8 марта и День защитника Отечества. Отмечу, что сервис поиска работы Superjob проводил опрос на этой неделе, то есть в преддверии 9 мая, возможно, это сказалось на предпочтениях россиян, и День победы по важности обошёл другие праздники. Самыми непопулярными наши соотечественники считают День России и народного единства. Их назвали наиболее важными для себя 81 и 75 процентов участников исследования. Опрос также показал, что к праздникам женщины относятся толерантнее мужчин, отмечает РБК.

День Победы называл недавно самым главным праздником для россиян и Владимир Путин.


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