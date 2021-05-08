В Москве за сутки, по прогнозам синоптиков, может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Дождь, местами сильный, будет идти в столичном регионе до утра воскресенья, сообщается на сайте Росгидромета.

Температура воздуха в городе сегодня днем не превысит 12-14 градусов тепла, в ночь на воскресенье 3-5 градусов. Из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с в Москве действует повышенный «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до завтрашнего вечера.