Число жертв столкновений в Мьянме, по подсчетам ООН, приближается к 800. Это – данные с 1 февраля по 6 мая, сказал на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, большая часть была убита из огнестрельного оружия. Сообщения о случаях гибели и ранениях демонстрантов и прохожих продолжают поступать ежедневно.

Уличные волнения начались в Мьянме после того, как военные свергли гражданскую власть, обвинив ее в манипуляциях на выборах. В стране объявили чрезвычайное положение.