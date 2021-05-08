Почти 80% россиян назвали несправедливо высокой зарплату чиновников. Об исследовании, проведенном сервисом Rabota.ru сообщает агентство РИА Новости. В первую пятерку представителей профессий, которые, по мнению опрошенных, зарабатывают больше, чем следует, также вошли топ-менеджеры, риелторы, финансисты и юристы. Впрочем, в этих случаях о несправедливости гонораров заявили существенно меньше респондентов, чем в случае с чиновниками.

Предыдущий опрос Rabota.ru показал, что россияне считают несправедливо низкими зарплаты учителей, врачей и ученых.