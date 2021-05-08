Британские и американские спецслужбы опубликовали рекомендации по защите от российских хакеров. В документе также приводятся методы работы команд кибервзломщиков, которые, как считают в Лондоне и Вашингтоне, связаны со Службой внешней разведки.

Для защиты от атак в докладе рекомендовали оперативно устанавливать обновления, которые исправляют уязвимости в программном обеспечении, отслеживать подозрительные электронные письма, использовать двухэтапную аутентификацию и ограничивать объем конфиденциальной информации, которая может стать целью злоумышленников.

В конце прошлого года спецслужбы США обвинили Россию в причастности к крупной хакерской атаке на программное обеспечение Solar Winds.