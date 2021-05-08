Мэрия Владивостока начала проверку из-за флагов, которые вывесили к 9 мая. Они напоминают знамёна японского флота.

В городской администрации пообещали принять соответствующие меры в отношении лиц, ответственных за установку и оформление флагов. Об этом в мэрии сказали агентству РИА «Новости», не уточнив, как именно могут быть наказаны эти люди.

Ранее на центральной площади Владивостока появились треугольные флаги, которые представляли собой полотнище с орденом Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых полос. Местные жители начали писать в социальных сетях, что это почти полная копия флага Военно-Морских Сил Японии, на котором лучи такого же цвета расходятся из большой красной точки по центру.

В мэрии утверждали, что это произошло по ошибке подрядчика. Он неправильно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. Флаги, о которых идёт речь, уже сняли. Вместо них у площади висят российские триколоры.

Ранее подобные казусы в оформлении к 9 мая возникали неоднократно. Как правило они были связаны с тем, что вместо советских солдат на плакатах появлялись немецкие, финские или американские военные.