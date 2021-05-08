Положение о просветительской деятельности на портале правовых актов набрало уже несколько десятков тысяч дизлайков

Положение о просветительской деятельности на портале нормативных правовых актов набрало уже несколько десятков тысяч дизлайков. Документ ранее вызвал широкий общественный резонанс и критику со стороны некоторых экспертов.

Свое отношение к проекту положения, который правительство вынесло на общественное обсуждение, на данный момент на государственном портале выразили почти 24 тысячи человек. Одобрили закон, как следует из данных сайта, лишь почти 70 пользователей. По оценке политолога Екатерины Шульман, такое количество дизлайков под проектом постановления может являться рекордным для портала нормативных актов.

Само положение правительство хочет утвердить в развитие недавно принятого закона о просветительской деятельности. Документ предполагает государственное регулирование отношений между преподавателем и организацией, проводящей мероприятие. Вне зависимости от его формата – семинары, лектории, круглые столы либо же создание видеолекций – человек должен заключить официальный договор с администрацией учреждения, следует из проекта. При этом предполагается, что лектор должен иметь среднее профессиональное или высшее образование и не быть судимым за преступления против безопасности государства. Некоммерческие организации, в свою очередь, не должны иметь задолженностей по налогам, а также быть включены в реестр иностранных агентов.

На фоне принятия закона о просветительской деятельности и подготовки положения развернулась общественная кампания против его утверждения. Авторы инициативы утверждают, что появившиеся нормы нарушают статью Конституции о праве на свободный поиск и распространение информации.