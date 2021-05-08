Учёные из Вашингтонского университета утверждают, что в России почти 600 тысяч человек могли умереть от коронавируса за год с лишним, сколько длится пандемия. Специалисты также считают, что в ряде стран цифры погибших от ковида занижены.

Россия согласно данным исследования института оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете занимает пятое место в мире по числу погибших от коронавируса. По версии американских ученых за год с небольшим от ковида могли умереть 593 610 россиян. Этот показатель в 5 с половиной раз превышает данные оперативного штаба и вдвое больше данных Росстата. Ученые сравнили среднее число ожидаемых смертей от всех причин до пандемии с фактическим числом летальных случаев во время неё. Из итогового результата исключили случаи ухода из жизни, косвенно связанные с ковидом: к примеру, рост психических расстройств или запоздалое оказание медицинской помощи, пишет издание VTimes. Специалисты также пришли к выводу, что реальная смертность от коронавируса во всём мире вдвое выше. Жизни примерно семи миллионов человек унесла пандемия, говорится в исследовании. Ученые утверждают, что в Индии погибших от ковида втрое больше чем говорят власти, в США почти вдвое. Авторы исследования считают, что в ряде стран заниженные данные предоставляют умышленно.

По мнению американских учёных для дальнейшего анализа пандемии необходимо использовать подходы, в основе которых лежит оценка общей смертности от коронавируса.