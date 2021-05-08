Власти планируют ускорить подключение частных домов к газу. Бесплатно довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах планируется к 2023 году. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак – его слова приводятся на сайте правительства. Для этих целей создадут единого оператора и разработают стандарты строительства распределительных сетей.

В апреле в послании Федеральному собранию президент говорил о недопустимости того, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу. Позавчера правительство утвердило программу газификации регионов.