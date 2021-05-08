Япония выразила решимость провести Олимпиаду в Токио в этом году. Спортивное мероприятие должно стать свидетельством сплоченности мира для победы над коронавирусом, сказал в интервью агентству «Интерфакс» посол в Москве Тоёхиса Кодзуки. Уверенность в безопасном проведении Игр ранее также высказали в Международном олимпийском комитете.

Нынешняя Олимпиада станет первой в истории без иностранных зрителей. Она должна была пройти еще в прошлом году, но тогда в планы организаторов вмешалась пандемия.