Президент США подтвердил намерение встретиться с российским коллегой в июне. Джо Байден сказал, что недавние действия Москвы, нарастившей силы на украинской границе не повлияют на его желание провести переговоры с Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома подчеркнул, что пока несогласованными остаются дата и место встречи.

Ранее источники газеты «Коммерсант» говорили, что Вашингтон предложил провести саммит в середине июня. Издание Politico в качестве возможных мест проведения переговоров называло Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку.