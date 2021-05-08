На 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Его имя отождествляют с крылатой фразой «Борис, ты не прав!», адресованной Ельцину.

Личность безусловно историческая и в то же время противоречивая, как называют Лигачева некоторые исследователи советской эпохи, бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского облисполкома отвечал в самом начале перестройки за вопросы идеологии. И какое-то время был фактически вторым лицом в государстве после генерального секретаря Михаила Горбачева. Которого поддержал во время выборов нового руководителя партии и страны. Однако позже их взгляды разошлись и в начале девяностых бывший секретарь признавал своей ошибкой участие в выдвижении Горбачева на высший пост. Кроме идеологии, Лигачев также курировал начавшуюся тогда антиалкогольную кампанию в стране, которая позже многими оценивалась негативно. Он же помогал перейти в Москву первому секретарю Свердловского обкома Борису Ельцину, будущему первому президенту России. Которого позже критиковал. Та самая фраза, которую знают в народе, на самом деле звучала по-другому. Когда Борис Ельцин, будучи уже в опале, выступал на партийной конференции, Лигачев прервал его фразой «Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов». Впрочем, спустя два года уже самого Егора Кузьмича лишили всех партийных постов.

Лигачев, по словам его родных, скончался от двусторонней пневмонии. В то же время в семье бывшего партийного функционера подчеркнули, что коронавируса у него не было.