Свыше 200 человек пострадали в результате столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и полицией

Свыше 200 человек пострадали в результате столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильской полицией. Почти половину из них госпитализировали.

Конфликт произошел после того, как палестинцы пришли на Храмовую гору, где располагается мечеть Аль-Акса, на последнюю в священный для мусульман месяц Рамадан пятничную службу. Как утверждает израильская полиция, тысячи верующих начали забрасывать силовиков камнями и запускать в них фейерверки. В свою очередь, палестинская пресса настаивает, что полицейские стреляли в прихожан резиновыми пулями и использовали светошумовые гранаты. Кроме того, утверждается, что свыше 200 человек штурмовали дворы Аль-Аксы и заставляли верующих покинуть залы мечети.

Между тем сведения о характере ранений пострадавших палестинцев подтвердили и в обществе Красного полумесяца: там говорят, что они получили ранения в области груди и лица. Свыше 80 человек доставили в больницу.

Сами столкновения в Восточном Иерусалиме проходили не только возле Храмовой горы, но и в одном из районов, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. На фоне столкновений глава Палестины Махмуд Аббас призвал созвать заседание Совета Безопасности ООН.

США, тем временем, осудили насилие в Восточном Иерусалиме – причем как со стороны палестинцев, так и со стороны израильской полиции.