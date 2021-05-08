Союзники США, по данным журнала The Wall Street Journal, просят Вашингтон замедлить вывод войск из Афганистана. Американские военные должны покинуть исламскую республику через несколько месяцев.

Германия и некоторые другие европейские страны попросили Соединённые Штаты отсрочить вывод войск, поскольку союзники не успевают вернуть своих военных в установленные сроки. Об этом со ссылкой на неназванные официальные лица пишет американский журнал The Wall Street Journal. По их данным Берлин хочет, чтобы Вашингтон отложил сроки на две недели с 4-ого июля этого года на 18-ое. Собеседники журнала добавили, что, по мнению европейцев, ситуацию ухудшает то, что вопреки первоначальному плану Турция не оставит своих военных для защиты аэропорта в Кабуле, что может помешать, например, эвакуации посольств западных стран в случае необходимости.

Издание пишет, что в ответ в США сказали, что вывод военных может быть отложен и пообещали оказать помощь во время вывода войск.

Президент Джо Байден в середине апреля объявил о полном выводе армейских формирований из Афганистана. Он намерен вернуть американских солдат до двадцатилетней годовщины теракта 11-ого сентября. Как сообщает агентство Associated Press, сегодня для прикрытия уходящих военных Штаты направили в Афганистан истребители F-18

Изначально по договору, который Вашингтон заключил с запрещённой в России террористической организацией «Талибан», войска должны были вывести еще до 1-ого мая. Тем не менее, Штаты передвинули сроки. Исламские террористы заявляли, что расценивают это как нарушение соглашения.