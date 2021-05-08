Россия призвала ООН спасти детей из сирийского лагеря беженцев Эль-Хол. Там произошла вспышка коронавируса. По данным международной организации в лагере находится порядка 60 тысяч человек, половина из них – дети. Заместитель постпреда России при ООН напомнил, что в соответствии с законом, государства обязаны репатриировать своих граждан и предпринимать меры для того, чтобы дети не стали лицами без гражданства.

В августе прошлого года Россия возобновила возвращение детей из Сирии прерванное на фоне закрытия границ из-за коронавируса.