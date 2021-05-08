Президент Франции раскритиковал США и Великобританию за нежелание помогать другим в увеличении темпов вакцинации

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США и Великобританию за нежелание помогать другим странам в увеличении темпов вакцинации от коронавируса. Евросоюз, по мнению Макрона, поступает гораздо более ответственно:

«Сегодня англосаксы блокируют многие из компонентов и самих вакцин. Сегодня 100 процентов вакцин, производимых в Соединенных Штатах, предназначены для американского рынка. В Европе из примерно 110 миллионов произведенных на сегодняшний день доз препаратов мы экспортировали 45 и оставили себе 65 миллионов. Сегодня мы самые щедрые люди в мире»

Макрон отметил, что Франция выступает за обсуждение в Евросоюзе идеи отмены патентов на производство вакцин от коронавируса.