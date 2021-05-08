Компания Pfizer рассказала об отказе стран с низким уровнем дохода закупать вакцину от коронавируса. Глава производителя отметил, что большую часть доз зарезервировали развитые государства, а остальные решили не размещать заказы на препарат. Об этом сообщает агентство Блумберг. При этом отмечается, что Pfizer использует многоуровневую модель ценообразования. Так, страны со средним уровнем дохода должны заплатить за вакцину в два раза меньше, чем страны с высоким, а страны с низким уровнем дохода и вовсе могут приобрести препарат по себестоимости.

Ранее ВОЗ признала, что обеспечить равный доступ к средствам от коронавируса в мире не удается.