Вашингтон сообщил о нежелании вводить новые санкции против России. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметившая, впрочем, что при необходимости США оставляют за собой такое право. Она в очередной раз заметила, что Соединенные Штаты хотят перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.

В последний раз ограничительные меры затронули десять российских дипломатов, которых выслали из страны. Москва объявила о зеркальном ответе. Американское посольство на этом фоне резко сократило перечень услуг.