Дождь в Москве, по данным синоптиков, может принести около трети месячной нормы осадков, ожидается низкое давление около 739 мм ртутного столба и около 12 градусов. Будет облачно и ветрено, сообщает Гидрометцентр.

В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 3, а по области до 1 градуса. Днем 9 мая будет примерно как и сегодня – 11-13 градусов, облачно и дождливо.