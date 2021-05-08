Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики администрации Томской области. Причину смерти там не уточнили. Сын Лигачева Александр сказал «Комсомольской правде», что у отца обострились давние проблемы с легкими. С начала апреля он находился в Центральной клинической больнице. На днях его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией. Он добавил, что это был не коронавирус. Место и время похорон пока не известно.

Егор Лигачев был одной из ключевых и знаковых политических фигур эпохи перестройки. В разные годы он возглавлял Томскую область, входил в состав политбюро. В 1985 году он поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС, позже способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС и будущего первого президента России Бориса Ельцина. Лигачеву принадлежит известная фраза «Борис, ты не прав!», сказанная Ельцину на партийной конференции в 1988 году.