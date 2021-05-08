Лидеры стран и правительств Евросоюза сегодня проведут неформальную встречу в Португалии.

Европейские лидеры обсудят возможность отмены патентов на вакцины от коронавируса. Идею, предложенную ещё в конце прошлого года Индией и ЮАР, поддержало около 60-ти стран мира. Из лидеров государств Евросоюза с этим решением солидарен в числе других президент Франции. ЕС выступает за справедливый доступ к вакцинам для всех государств мира, накануне сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Феррер. В свою очередь глава правительства Чехии на неформальном саммите призовёт лидеров других государств ЕС поддержать Прагу. Чешские власти обвиняют Россию в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице осенью 2014 года, тогда погибли два человека. Андрей Бабиш расскажет партнёрам подробнее об инциденте, который привёл к дипломатической войне между двумя странами, и о том в каком состоянии находятся отношения с Россией. Возможно, лидеры стран ЕС обсудят санкции, которые Москва недавно ввела в отношении ряда европейских политиков и руководителей структур Евросоюза.

Европейский совет намерен рассмотреть отношения между ЕС и Россией через три недели.