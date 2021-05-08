В Европе день победы над нацистской Германией отмечают уже сегодня. Во многих странах, в том числе во Франции, из-за продолжающихся локдаунов праздничные мероприятия пройдут в усеченном формате.

Главная церемония празднования французского Дня победы – традиционно проходит на Елисейских полях. В зависимости от амбициозности действующего главы государства и от текущего политического момента – с разным размахом. Порой президенты ограничиваются торжественной речью и рукопожатиями с оставшимися в живых ветеранами, порой — устраивают помпезные военные парады. Но всякий раз вдоль главной улицы Парижа толпится публика, наблюдает за происходящим, кричит «Ура!» и «Vive la France». В этот раз – впрочем, как и в прошлом году — не будет ни публики, ни ветеранов, ни широкого круга всевозможных чиновников и дипломатов. Под Триумфальной аркой у могилы Неизвестного солдата Президент Эммануэль Макрон произнесет речь в присутствии лишь министра обороны, главы генштаба и нескольких высших офицеров. Происходящее будет транслироваться в прямом эфире по телевидению. В усеченном формате пройдут памятные церемонии и в других городах Франции. Участие публики в мемориальных мероприятиях повсюду запрещено.

Мэрам коммун рекомендовано ограничиться возложением венков к монументам павшим воинам.