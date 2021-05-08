Завершить ускоренную газификацию населенных пунктов России планируется до 2023 года

Это позволит дорожная карта, которую утвердило правительство, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что площадь дома не будет влиять на возможность бесплатной подводки газа к участку. Согласно плану, будет создан единый оператор газификации и заработает единое окно для подключения, «будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей», передает РБК. Власти также определят «минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность завышения цены на строительство в границах участка», сообщил Новак.