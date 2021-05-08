Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибывает сегодня в Москву

Завтра он будет присутствовать на военном параде на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. На сегодня запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеры обсудят как двустороннюю повестку дня и обострение ситуации на границе Таджикистана и Киргизии.

Глава госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов сообщил об отсутствии разногласий у жителей пограничных территорий.

Саймумин Ятимов уверен, что в ближайшем будущем между таджиками и киргизами будет достигнуто полное взаимопонимание.