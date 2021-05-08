В ряде стран Евросоюза сегодня ослабят ограничения, введённые из-за коронавируса

В Польше, где на этой неделе возобновили работу торговые центры, строительные магазины, а также галереи и другие культурные объекты, сегодня открываются отели. Правда их заполняемость будет ограничена — в гостиницах может быть занято не больше половины мест. В Греции с этого дня откроют общественные пляжи, а со следующей недели заработают начальные и средние школы. Ослабляют коронавирусные ограничения и власти Бельгии. С этого дня в стране отменят комендантский час, а рестораны и кафе смогут опять обслуживать клиентов на открытых террасах. В Сербии с этого дня вновь заработают бары и рестораны, закрытые в рамках мер по борьбе с инфекцией. Тем временем Еврокомиссия предложила открыть границы Евросоюза для жителей, не входящих в него стран. Политики надеются, что это оживит европейскую туристическую отрасль, которая сильно пострадала из-за пандемии. Предполагается, что в страны ЕС смогут въехать вакцинированные туристы.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе собираются ввести так называемые «зелёные пропуска» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Критики опасаются, что это будет ущемлять права людей, которым вакцину ещё не вводили.